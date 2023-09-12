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Bakan Yumaklı açıkladı: Yarın denetim başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yumaklı " Yarından itibaren bakkal, kasap, şarküteri gibi işletmelere 81 ilde eşzamanlı olarak denetimler başlayacak" dedi.

Ekleme: 12.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı açıkladı: Yarın denetim başlayacak
Bakan Yumaklı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

7642 arkadaşım denetime katıldı. 55 bin Denetim yapıldı. 245 tanesinde sadece uygunsuzluğa rastlandı, gerekli idari işlemler yapıldı. Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için hassasiyet gösteren işletmelere teşekkür ediyorum. 245 firmanın bizler iyileştirmeleri için takibe devam edeceğiz. Denetimleri 3'er haftalık periyotlarla sürdüreceğiz. Yarından itibaren bakkal, kasap, şarküteri gibi işletmelere 81 ilde eşzamanlı olarak denetimler başlayacak.

Zeytin fıçısına çıplak giren vatandaş vardı, bununla ilgili kapatma işlemi gerçekleştirip suç duyurusunda bulunmuştuk. Tüm vatandaşlarımız gönüllü gıda denetçisi olsun.

Bugüne kadar üreticilere 40 milyar liralık destek ödendi, sene sonu itibarıyla 64 milyar liraya ulaşacak. Desteklerin önümüzdeki dönemde şikayet edilen bölümlerinin düzeltmeye odaklı, vurgu yapıcı hale getirilmesi için çalışacağız.

Tarımsal üretimde genç ve kadınların sayılarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Destek ve teşviklerin içinde bunlarla ilgili hususlar da var. Gençlerin girişimcilik ruhunu harekete geçirmek adına kırsal kalkınmayla ilgili Uzman Eller Projesi var. Özellikle Siirt'te gençlerin kendi memleketlerinde farklı şekillerde tarımsal üretim yaptıklarına şahit oldum.

Tarımda teknolojinin kullanımı çok farklı boyutlarda. Yapay zeka ile rekolte konusunda TÜBİTAK ile çalışma başlattık. Bir bölgede pilot uygulama gerçekleştirilecek ve sonuçları Türkiye'ye yayılmış olacak. 2 yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri mülkiyeti sahiplerinde kalmak üzere devlet tarafından kiraya verilecek. Bu kiralar mülk sahiplerinin hesabına yatırılacak.
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