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Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Ekleme: 12.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruzAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar TL'yi aştığını belirterek, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz" diye konuştu.

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:
"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz."
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