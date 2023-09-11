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Eski Erkek Arkadasi Tarafindan Darp Edildi

Bursa’da yasayan Sibel Kahraman, eski erkek arkadasi tarafindan acimasizca darp edildi. Saglik raporu alan Kahraman, defalarca sikayetçi oldugu I.S.’den ölüm tehditleri almaya basladigini iddia etti.

Ekleme: 11.09.2023 - 10:36 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Eski Erkek Arkadasi Tarafindan Darp Edildi
Iddiaya göre, Bursa’da 9 yil önce tanistigi erkek arkadasinin sözlü tacizlerine dayanamayan Sibel Kahraman (33) kendisiyle 1 yil önce görüsmeme karari aldi. Ancak bunu kabullenmeyen I.S. (49), Kahraman’i telefonla sürekli taciz etti. Telefon numarasini degistiren Kahraman, I.S.’den yine de kurtulamadi. Kadinin çalistigi is yerine gelen I.S. tacizlerine ve hakaretlerine devam etti. Yeni aldigi numarasina da ulasan I.S.’den ölüm tehditleri aldigini ifade eden Kahraman, birçok kez polis merkezine giderek sikayetçi oldugunu söyledi.



Son yasadigi olayda yüzü taninmaz hale gelen Kahraman, hayatinin tehlikede oldugu gerekçesiyle I.S.’nin tutuklanmasi için darp raporu alip yeniden sikayetçi oldu. 2014 yilinda I.S. ile tanistigini ve son 1 yildir taciz, hakaret ve siddete maruz kaldigini belirten Kahraman, "Ben kendisiyle görüsmek istemedigimden itibaren is yerimin ve evimin etrafinda geziniyordu. Benim nerede oldugumu arastirip bulundugum yerlere geliyordu. Iki kere kendisinden sikayetçi oldum. Fakat hiçbir sonuç alamadim. Bana sürekli cinsel içerikli mesajlar atip tehditlerde bulunuyordu. Son yasadigimiz olayda, arkadaslarimla oturuyorduk. Beni oradan zorla çikartmak istedi. Disari çiktigimizda beni darp etti. Beni ve arkadaslarimi öldürmekle tehdit etti. Sürekli ’infazimi senin yüzünden yakacagim’ diyor. Ölmekten korkuyorum ve sahsin tutuklanmasini talep istiyorum. Daha bana neler yapmasi bekleniyor" dedi.

Eski erkek arkadasi tarafindan darp edilen Kahraman’in avukati Semih Altın ise, "Müvekkilimi sürekli taciz ediyor, cinsel içerikli mesajlar gönderiyor. Müvekkilim bu mesajlara cevap vermeyince tacizleri artmaya basliyor ve is fiziksel siddet noktasina kadar ilerliyor. Bu tarz insanlarin disarida gezmemesi ve tutuklanmasi gerekiyor. Çünkü bu tarz olaylar kadin cinayetlerine sebebiyet veriyor. Cezalarin daha caydirici olmasi gerektigi kanaatindeyim. Eger bu sahis tutuklanmayip serbest birakilirsa telafisi mümkün olmayan sonuçlar mevcut. Bugün hastanede raporumuzu aldik. Cumhuriyet bassavciligina sikayette bulunacagiz ve sanigin tutuklanmasini talep edecegiz" seklinde konustu.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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