  • USD: 26,81 - 26,86
  • EURO: 28,70 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kornaya bastı diye dehşeti yaşadı: Darp edip soymaya çalıştılar

Gaziosmanpaşa’da iddiaya göre yeşil ışıkta hareket etmeyen aracı devam etmesi için kornayla uyaran taksi sürücüsü, kendisini takip eden 2 kişi tarafından tekrar tekrar darp edildi. Kendisini soymaya çalışan saldırganlardan güçlükle kurtulan taksici, dehşet dolu dakikaları anlattı.

Ekleme: 10.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Kornaya bastı diye dehşeti yaşadı: Darp edip soymaya çalıştılar
Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Bereç'ten taksisine müşteri alan sürücü Bahattin Altuntaş, Sultangazi yönüne giderken ışıklarda yeşil ışık yandığı halde bekleyen araca devam etmesi için iki kere kornaya basarak uyardı. Kornanın sesiyle beraber 2 kişi araçlarından inerek taksici Altuntaş'a bıçak çekip soymaya kalkıştı.

Kornaya bastı diye dehşeti yaşadı: Darp edip soymaya çalıştılar

Saldırganlardan biri, taksi sürücüsünü kulağının yanından bıçakla yaraladı. Saldırganlar daha sonra aracın içerisinde taksiciyi darp etti. Olayın şokuyla taksi sürücüsü kaçarken, saldırganlar takip etti. Saldırganlar, Eski Edirne Asfaltı üzerinden kaçarak TEM Otoyolu'na yönelen sürücünün aracına defalarca çarptı. Araca çarparak durduramayacağını anlayan saldırganlar, taksiyi takla attırarak durdurmaya çalıştı. Saldırganlardan kurtulmak isteyen sürücü, ani fren yaparak dönüş yapmak istedi. Dönüş yaparken saldırganlar tarafından yakalanan sürücü, araç içerisinde tekrar darp edildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, aracın camından giren saldırganların birinin yumruklarına maruz kalarak metrelerce saldırganla yolculuğa devam etti. En sonunda saldırganlardan kurtulan sürücü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kornaya bastı diye dehşeti yaşadı: Darp edip soymaya çalıştılar

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan taksici, hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete giderek olayla ilgili ifade verdi.

Kornaya bastı diye dehşeti yaşadı: Darp edip soymaya çalıştılar

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan Bahattin Altuntaş, “Ben Bereç'ten yolcu aldım, Sultangazi yönüne gidiyordum. O arada 500 Evler istikametine giderken ışıklarda durduk. İki defa kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra bunlar arabadan indiler. Bıçak çektiler, dediler ki 'Sen kaşındın ulan, ver lan paraları' falan derken beni darp ettiler. Sonra bıçağı kulağımın üzerine vurdular. Neyse ben bunlardan kurtuldum. Kurtulunca ara sokaktan Cevatpaşa ışıklarının oraya doğru girerken bunlar baktım peşimden takip ediyorlar. Arabayı arkamdan vura vura otoban tarafına girdik. Girdikten sonra bu sefer arabayı takla attırmaya uğraştılar. Onu da başaramayınca solumdan vurmaya başladılar bu sefer. Sonra ben tabii can havliyle kaçmaya çalışırken fren yaptım. Dönüş yaparken bu sefer yakaladılar beni ve daha fazla vurmaya başladılar. İşte ondan sonra da artık kurtardım diyeyim yani bunlardan, kaçtım daha doğrusu. Sonra işte ambulans geldi. Polis falan geldi, hastaneye gittim. Tedavimi falan oldum. Ondan sonra karakola geldik. Karakola ifademi verdim. Işıklarda duruyordu. Işıklarda durunca ‘Ne basıyorsun kornaya falan' dedi. Bana karşı küfür falan kullandı. İki kişiydiler. Bir tanesinin 28 yaşında olduğunu öğrendim ama öbürünü tam olarak bilemiyorum” dedi.


Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan aylar sonra gelen seçim itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık
Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: G-20 Zirvesi'nde 2. gün...
CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı
CHP 100. yılında paramparça! Sonu gelmeyen krizler: Küfürleşme, tehdit, kavga...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İSPARK'ta güvenlik skandalı: 20 araca zarar verip kaçtılar
Şaban Sevinç'ten Halk TV itirafı! Eren Erdem canlı yayında şaşkına döndü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li Selman Hasan Arslan'ı tartakladı: Ben de bu partinin Belediye Başkanıyım
Fas'taki depremin bilançosu ağırlaşıyor
Kılıçdaroğlu'nun eğreti Atatürkçülüğüne CHP'li Özcan'dan yaylım ateşi: 'Hangi yüzle Atatürk'ü ziyaret ettiniz?'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonu kontrol altına alacağız
MSB'den Sezgin Tanrıkulu'nun iftirasına tepki: Gaflet ve delalet içindeler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu ülkeyi diktatörlük heveslisi Kılıçdaroğlu'na bırakmayacağız
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itirafı: Kesinlikle kabul etmezdik
Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı'nı kabul etti: Dikkat çeken 'işbirliği' mesajı
İBB'den akıl almaz yöntem: Yürüyen merdiven sorununu böyle örtbas etmeye çalıştı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılık harekete geçti! Soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan G20'de açıklamalarda bulunuyor
Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi
19 milyon öğrenci ders başı yapıyor...

19 milyon öğrenci ders başı yapıyor...

Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı

Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı

Evi olmayan vatandaşlar dikkat: Yeni kampanya müjdesi! OVP'de açıklandı...

Evi olmayan vatandaşlar dikkat: Yeni kampanya müjdesi! OVP'de açıklandı...

Kornaya bastı diye dehşeti yaşadı: Darp edip soymaya çalıştılar

Kornaya bastı diye dehşeti yaşadı: Darp edip soymaya çalıştılar

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!