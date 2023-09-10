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Aynı virajda bir günde üç kaza: Dört ölü üç yaralı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde kazaların sürekli meydana geldiği virajda bugün gerçekleşen 3. kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 10.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Aynı virajda bir günde üç kaza: Dört ölü üç yaralıKaza, Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğüne gitmek için Denizli merkezden Burdur'un Gölhihsar ilçesine doğru yola çıkan H.G. idaresindeki 20 PS 492 plakalı otomobil, Denizli-Muğla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Aynı virajda bir günde üç kaza: Dört ölü üç yaralı

Sık sık kazaların meydana geldiği Pınarcık Mahallesi Şükrü Tahmaz Sokaktaki virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak şarampolde bulunan çukura düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Aynı virajda bir günde üç kaza: Dört ölü üç yaralı

Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Gülsüm Topçu, Nihal Güler, Mustafa Selim Topçu, Hatice Sera Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan sürücü H.G, R.G. E.N.G. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aynı virajda bir günde üç kaza: Dört ölü üç yaralı

Şarampolde yer alan çukura düşen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Aynı virajda bir günde üç kaza: Dört ölü üç yaralı

Viraja evi yakın olduğu için kazalara sürekli şahit olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Biz aşağı bölümde duruyorduk ve kaza sesini duyduk. Hemen yardım etmek için koşarak kaza yerine geldik. Burada ufak bir köprü bulunuyordu ve oradaki taşlardan kaynaklı kazalar oluyor. Öğle saatlerinde ise bir kaza daha oldu. Virajı alamayan bir araç bölgedeki duvara girdi. Kaza sonrası eve gidip yemek yedim. O esnada bu kaza meydana geldi. Sürekli burada kazalar meydana geliyor. Artık yetkililerden çözüm bekliyoruz” dedi.

Aynı virajda bir günde üç kaza: Dört ölü üç yaralı


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