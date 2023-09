19 milyon öğrenci ders başı yapıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca, uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek.Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak, Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek. İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek. Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak. Her dersten her dönem iki sınav yapılacak.Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek. Buna göre sınıf içi telafi uygulaması yapılacak. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek.Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. Böylece, ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek. Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek.Yaklaşık 19 milyon öğrenci için yarın ilk ders zili çalacak. İstanbul Valiliği yeni eğitim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması için alınan tedbirleri açıkladı. Öğrenci servisi ve kantin denetimleri ile emniyet tedbirlerine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Kentte 6 bin 862 okulda, 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen, 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacağı ifade edildi. Açıklamada, “Okul kantinleri, yemekhaneler ve okul çevrelerinde bulunan kafe, lokanta ve restoran denetimleri sıklaştırılarak devam edecek.” denildi. Ayrıca, 1182 emniyet görevlisinin eğitim yılı boyunca sahada olacağı aktarıldı. Ayrıca 810 ekiple servis araçlarına yönelik düzenli uygulama yapılacağı kaydedildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Okulların açılmasıyla trafiğe çıkacak 16 bin okul servisiyle yaklaşık 300 bin öğrencinin taşınacağı kaydedildi. İETT'nin her gün 1636 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un 375 ilave sefer planladığı, Şehir Hatları'nın da ek vapur seferleri düzenleyeceği ifade edildi. İlk 2 gün okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli yararlanacağı aktarılan açıklamada, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcuların da ücretsiz seyahat edeceği bildirildi.ÖSYM 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirildi. 5 bin 82 adayın başvurduğu e-YDS, 360 derece açılı kamera sistemiyle anlık takip edildi ve sınavın başlamasıyla sinyal kesici devreye alındı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ankara'da 5 bin, İstanbul'da 500, Adana'da 350, İzmir'de 130 adayın merkezlerde sınava girebildiğini söyledi. Ersoy, “Tüm Türkiye'ye biz bu e-sınavı yayacağız. ÖSYM'nin bu dijital çağda artık sınav formatını değiştirmek ve matbaa tabanlı sınavlardan bilgisayar tabanlı sınavlara geçmek gibi güzel bir hedefimiz var. Sınav merkezi ihtiyacı duyulan şehirlerde çalışmalar sürüyor.” dedi.