Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Genel salgından söz edemeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde ishal, ateş ve kusma vakalarındaki artışın salgınla alakalı olmadığını vurgulayan Bakan Koca, 'Hastaneye yatanları sayısında da azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapıyor. Ssalgından söz etmek mümkün değil' dedi.Aşı açısından sorunumuz yok. Hastaneye yatanları sayısında da azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapılıyor. Gerektiğinde kaynağına inip ortadan aldırma konusunda çaba harcıyoruz. Bir salgından söz etmek mümkün değil. Online muayene ve reçete ile hastaların gelmesini minimuma indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kronik hastalar için oldukça önemli bir durum. Bunun yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte nerede nasıl başlayacağımızın duyurusunu yapacağız.Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Yapılmak istenen sağlık turizminin üssü durumunda. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor. İstedikleri kadar çeksinler hakikat bunda öte değildir. Yapılacak en ufak bir yanlış ve hizmetin ortaya çıkması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Her an birçok kuruluşa baskın yapabiliriz, bunu asla affetmeyeceğiz.