Çifte çeteye operasyon… Liderleriyle birlikte yakalandılar

İstanbul’da aralarında uyuşturucu rantı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ve son olarak Gaziosmanpaşa’da bir kişinin silahla başından vurularak öldürülmesiyle gündeme gelen iki karşıt çeteye operasyon yapıldı. Çete liderlerinin de aralarında olduğu 30 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa İlçesi'nde faaliyet yürüten iki karşıt silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.Gaziosmanpaşa'da 29 Ağustos Salı günü başından vurularak öldürülen Emre Çatal cinayetiyle bağlantılı olan ve uyuşturucu rantı anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki çetenin 37 üyesinin yakalanması için İstanbul, Antalya ve Muğla'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Hakan G. ve Fatih G. adlı çete liderlerinin de aralarında olduğu 30 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen ikamet adreslerinde yapılan detaylı aramalarda beş adet ruhsatsız tabanca, 110 adet mermi, bir adet hassas terazi, dokuz gram uyuşturucu madde ve bir çelik yelek ele geçirildi.