  • USD: 26,67 - 26,71
  • EURO: 29,02 - 29,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Tunç duyurdu! Bugünden itibaren başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulamasının bugün itibariyle başladığını açıkladı.

Ekleme: 1.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 1.09.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tunç duyurdu! Bugünden itibaren başlıyor
Adalet Bakanı Tunç, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılacak davalarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulmasını dava şartı olarak düzenleyen kanun hükmünün usul ve esaslarını içeren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Bakan Tunç, uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu uyuşmazlıklarda sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular; bu eğitimi alanların bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilecek. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda basit yargılama usulü uygulanacak ve bu davalar ivedi olarak görülecek' ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nan HDP'ye yeşil ışık: İlişkileri tamamen koparmış değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde su skandalı! Vatandaşlar susuz bırakıldı
Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler…
Rusya’dan flaş saldırı açıklaması! ‘Hepsi imha edildi’
MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz...
Yunanistan'daki orman yangınında 14. gün: Havadan müdahalede zorlanılıyor
Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmanın maddeleri
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
Başkan Erdoğan duyurdu! Deprem bölgesindeki balıkçılara 60 bin TL destek
Başkan Erdoğan: Savunma sanayii alanında yüzde 80 yerli ve milli orana sahibiz
Osman Gökçek TEKNOFEST’ten Kılıçdaroğlu’na seslendi! “Çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez”
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li Ali Mahir Başarır bu sefer de vatandaşı hedef aldı! 'Yoksulluk ahlaksızlığın sebebidir!'
BAE ile ekonomik ilişkilerde yeni dönem başlıyor: Dev anlaşma yürürlüğe giriyor! Türkiye Körfez'in en büyük ticaret partneri
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu...
Fondaş Halk TV’de İstiklal Marşı’na saygısızlık: 3 ayda bir kutlayıp dinlemek lüzumsuz!
Başkan Erdoğan Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
9 yıllık kabus! Evlerini kanalizyon suyu basan vatandaşlar CHP’li belediyeye tepki gösterdi…
Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor!

Kirada yeni dönem başladı: 80 bin uyuşmazlık arabuluculara götürülecek

Kirada yeni dönem başladı: 80 bin uyuşmazlık arabuluculara götürülecek

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor, tehlikenin boyutu ciddi: Ölümcül kolonya akımı

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor, tehlikenin boyutu ciddi: Ölümcül kolonya akımı

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Whatsapp'ın arayüzü değişiyor: Daha modern bir görünüme kavuşacak

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor