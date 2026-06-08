İsrailli Bakana Tokat Gibi Cevap! 'Duruşumuzdan Asla Taviz Vermeyeceğiz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin dile getirdiği 'Kudüs Valiliği' duası Tel Aviv'de büyük panik yarattı. Gazze'de on binlerce masum sivili katlederek soykırım suçu işleyen İsrail'in Savunma Bakanı İsrael Kartz sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Bakan Çiftçi'yi ve Türk tarihini hedef alan skandal açıklamalarda bulunarak küstah bir algı operasyonuna girişti.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Katz Türkiye'yi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef aldı.Türkiye'nin Kudüs konusundaki dik duruşundan duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen İsrailli Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin dile getirdiği Kudüs duasına atıfta bulunarak şu iddialarda bulundu:'Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden ve tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum: Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir.'Açıklamasında Kudüs üzerindeki işgal politikasını savunmaya yeltenen ve doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alan Katz, küstah sözlerini şöyle sürdürdü:'İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir. Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Siz ve Erdoğan'ın hayalini kurduğu Osmanlı İmparatorluğu ise çökmüştür ve bir daha asla geri dönmeyecektir.'İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜGVA etkinliğinde yaptığı konuşmada İsrailli bakana sert sözlerle yanıt verdi. Çiftçi, 'duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz' dedi.Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da, sözümüz de, hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. ,Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsızlık duyanlar da olacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.İşte bu umudu taşıyacak olan da siz değerli genç kardeşlerimiz olacaksınız. Unutmayın, kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet; dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Siz de bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz.