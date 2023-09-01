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Adana'da palet deposu alev alev yandı

Seyhan ilçesinde bulunan palet deposunda çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekleme: 1.09.2023 - 09:05 Güncelleme: 1.09.2023 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Adana'da palet deposu alev alev yandıAdana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bir palet deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Palet deposu kullanılamaz hale geldi

Polis yangın bölgesinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yangına bir süre sonra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) gelip destek vermeye başladı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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