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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katılıyor.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Ekleme: 9.08.2023 - 09:17 Güncelleme: 9.08.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Yaklaşık 2 ay aranın ardından MGK yeniden toplandı.

Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Terörle mücadelede son durum
Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum gündemde olacak.

Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.

Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek.
Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

Karadeniz Tahıl Koridoru
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.

Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

İki komutan son kez katılacak
YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti.

İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.
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