  • USD: 26,98 - 27,03
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul dahil denize girişler yasaklandı

Meteorolojiden şiddetli fırtına uyarısı geldi. Uyarının ardından İstanbul dahil birçok il ve ilçede denize girme yasağı geldi. İşte önlem amaçlı yasak gelen plaj ve sahiller....

Ekleme: 9.08.2023 - 09:50 Güncelleme: 9.08.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'nin fırtına uyarısı ile birlikte bazı il ve ilçelerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için denize girişlerin yasaklandığı açıklandı.

İşte olumsuz hava şartları nedeniyle yasak gelen plaj ve sahiller....

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı.

Şarköy Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda dünün ardından bugün de denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, dün bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak vatandaşları uyardı.

DÜZCE

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde 9 Ağustos günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede dün akşamdan itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu kaydedilerek, "Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamanın ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı

SAKARYA

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali, Kandıra ve Kaynarca'da 2 gün boyunca beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle 9 ve 10 Ağustos'ta denizde dalga boyunun 2 metreyi aşabileceği belirtildi.

Açıklamada, hava muhalefeti, şiddetli rüzgar ve lodos beklentisi sebebiyle denizde riskli bir ortam oluşacağının tahmin edildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz sahillerimiz boyunca Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga boyunun 9 ve 10 Ağustos'ta 2 metreye ulaşacağı yönünde tahminler var. Tatilcilerimize bu şartlarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Ekiplerimiz sahillerde kırmızı bayrak çekerek, misafirlerimizi denize girmemeleri konusunda anonslarla uyaracaktır. Lütfen onların hayatını ve kendi hayatınızı riske atmayın ve uyarıları dikkate alın."

İSTANBUL'DA YASAK GELEN SAHİLLER

İstanbul'da da bazı sahillerde denize girmek yasaklandı.

Şile ve Silivri'de olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak şöyle denildi:

"Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır"

SİLİVRİ

Silivri İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 Ağustos 2023 tarihinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır” denildi.
Muhalefetin yalanı çürüdü! Bakan Uraloğlu'ndan tokat gibi cevap: 'Sadece İstanbul-İzmir otoyolu projesinin karı 3 milyar dolar'
Özgür Özel’den istifa çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişimcilerin adayı olacak: Anadolu turuna hazırlanıyor!
Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap ediyor
Külliye'de kritik MGK toplantısı! İşte masadaki 4 ana başlık
CHP’li Bornova Belediyesi’nden ağaç katliamı
CHP'li belediye Bodrum'u susuzluğa mahkum etti: 'Muğla genelinde büyük sıkıntı var'
Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...
Fransa'yı çöp yığınları sardı: İş bırakma eylemi uzuyor...
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Meclis'teki oylamaya 'hayır' diyenlere oy verirseniz iki elim yakanızda olur
Yunanistan'ın uykularını kaçıran liste: Türkler dünyanın en iyileri arasında...
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
Karadeniz'de 850 km'lik alanda NOTAM ilan edildi: Türkiye en güçlü silahını test etmeye hazırlanıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına taban ücret müjdesi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dolaylı vergilerin azalması talebini ben de destekliyorum
CHP Konak ilçe kongresinde kontenjan kavgası çıktı
Yunan basını Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini yazdı: Geri adım yok...
Almanya ekonomisi alarm veriyor: 'Zaman kaybetmeden acil tedbirler alın' çağrısı
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak