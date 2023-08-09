Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile (Samsun merkez hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 19°C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 22°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 17°C, 28°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 23°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 21°C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 21°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMERSİN 27°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 22°C, 33°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 17°C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 18°C, 31°CParçalı ve az bulutluKONYA 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkParçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 19°C, 28°CAralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 21°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 21°C, 32°CParçalı bulutluSAMSUN 24°C, 29°CDoğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 20°C, 30°CParçalı bulutluTRABZON 25°C, 28°CSağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 16°C, 33°CParçalı ve az bulutluKARS 12°C, 33°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 22°C, 41°CAz bulutlu ve açıkVAN 16°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 28°C, 43°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 29°C, 43°CAz bulutlu ve açık