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Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Kocaeli'de Derince limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama nedeniyle 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaptığı açıklamada, bölgedeki ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Yaralanan vatandaşları hastaneye ulaştırdık. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
Ekleme: 7.08.2023 - 14:59 Güncelleme: 7.08.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
Kocaeli'nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren toprak mahsulleri ofisinde patlama meydana geldi.,

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İlk belirlemelere göre patlama nedeniyle 5 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

BAZI DAİRELERİN CAMLARI PATLADI

Öte yandan, patlamanın şiddetiyle oluşan basınçtan ötürü Derince'de bazı binalarda dairelerin camlarının patladığı belirtildi.

Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 'Yarım saat önce patlama oldu. Biz de deprem oldu diye düşündük. Olay yerindeyiz. Şu anda yaralıları hastaneye ulaştırıyoruz. İncelemeler yapılıyor. Yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapacağız.'

Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var


"YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ"

Ayrıca, İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.

İslamoğlu, "5 yaralımızın olduğunu biliyoruz. Yaralılarımızı ambulansla hastaneye sevk ettik. Şu anda gözüken durum hafif yaralı olarak görüyoruz. Arkadaşlarımızın hastanede tedavileri yapılacaktır" diye konuştu.

KOCAELİ VALİSİ YAVUZ: 2'Sİ AĞIR 10 YARALI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamaya ilişkin "2'si ağır 10 kişi yaralandı. Enkaz altında kimse yok. Patlama gemiden buğday aktarımı sırasında oldu. Tahıl tozunun sıkışması sonucu yaşanmış olabilir. Yeni bir patlama riskini öngörmüyoruz ancak tedbirlierimiz mevcut. Anlık müdahale edebilecek imkanlara sahibiz" açıklamasında bulundu.


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