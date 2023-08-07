Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Kocaeli'nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren toprak mahsulleri ofisinde patlama meydana geldi.,İlk belirlemelere göre patlama nedeniyle 5 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Öte yandan, patlamanın şiddetiyle oluşan basınçtan ötürü Derince'de bazı binalarda dairelerin camlarının patladığı belirtildi.Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 'Yarım saat önce patlama oldu. Biz de deprem oldu diye düşündük. Olay yerindeyiz. Şu anda yaralıları hastaneye ulaştırıyoruz. İncelemeler yapılıyor. Yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapacağız.'Ayrıca, İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.İslamoğlu, "5 yaralımızın olduğunu biliyoruz. Yaralılarımızı ambulansla hastaneye sevk ettik. Şu anda gözüken durum hafif yaralı olarak görüyoruz. Arkadaşlarımızın hastanede tedavileri yapılacaktır" diye konuştu.Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamaya ilişkin "2'si ağır 10 kişi yaralandı. Enkaz altında kimse yok. Patlama gemiden buğday aktarımı sırasında oldu. Tahıl tozunun sıkışması sonucu yaşanmış olabilir. Yeni bir patlama riskini öngörmüyoruz ancak tedbirlierimiz mevcut. Anlık müdahale edebilecek imkanlara sahibiz" açıklamasında bulundu.