Pakistan'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ünya ajanslarının 'son dakika' koduyla geçtiği haberde Pakistan'da bir tren kazası yaşandığı belirtildi. Yetkililer kazada 15 kişinin öldüğünü 40 kişinin ise yaralandığını aktardı.Yerel basına konuşan bir demiryolu yetkilisi 6 vagonun raydan bir şekilde çıkması sonucu trajedinin meydana geldiğini aktardı.Pakistan devlet televizyonu, demiryolu yetkililerinden alıntı yaparak en az 15 kişinin öldüğünü ve 40 kişinin de yaralandığını bildirdi.