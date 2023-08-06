Pakistan'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Pakistan'da meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü 40 kişi ise yaralandı.
ünya ajanslarının 'son dakika' koduyla geçtiği haberde Pakistan'da bir tren kazası yaşandığı belirtildi. Yetkililer kazada 15 kişinin öldüğünü 40 kişinin ise yaralandığını aktardı.
Yerel basına konuşan bir demiryolu yetkilisi 6 vagonun raydan bir şekilde çıkması sonucu trajedinin meydana geldiğini aktardı.
Pakistan devlet televizyonu, demiryolu yetkililerinden alıntı yaparak en az 15 kişinin öldüğünü ve 40 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yerel basına konuşan bir demiryolu yetkilisi 6 vagonun raydan bir şekilde çıkması sonucu trajedinin meydana geldiğini aktardı.
Pakistan devlet televizyonu, demiryolu yetkililerinden alıntı yaparak en az 15 kişinin öldüğünü ve 40 kişinin de yaralandığını bildirdi.