Sultangazi'de korku dolu anlar! İş merkezinde yangın çıktı

Sultangazi'de 5 katlı iş merkezinin ikinci katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Habipler Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezinin ikinci katında alevler yükseldi. Yangına önce çevredekiler müdahale ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında itfaiye ekipleri camları kırarak içeriye girdi. Yoğun duman oluşan işletmede ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.