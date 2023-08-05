Samsun’da acı olay! 15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 yaşındaki Yiğit Öztürk, okul bahçesinde ölü bulundu. Yiğit Öztürk'ün yüzünde ya da bedenin de herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanılmadığı ifade edildi. Gencin kesim ölüm sebebi otopsi incelemesinin ardından belli olacak.

Olay bugün Samsun'un Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Çevreden geçen vatandaşlar okul bahçesinde bir çocuğun yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde adının Yiğit Öztürk olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.Öztürk'ün cansız bedeni incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Yiğit Öztürk'ün yüzünde ya da bedenin de herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanılmadığı ifade edildi. Öztürk'ün bahçesinde ölü bulunduğu İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencisi olmadığı da öğrenildi.Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belli olacağı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.