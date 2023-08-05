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Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Mersin'de Hatice Aktaş, telefon dolandırıcılarına inandı. 250 bin TL'sini kaptırdı. Cep telefonu hacklenen Hatice Aktaş, adına bankadan 70 bin TL'lik kredi çekilince de hayatının şokunu yaşadı. 'Yiyecek ekmeğim kalmadı' diyerek gözyaşlarına boğulan talihsiz kadın, "Allah aşkına beni yaktılar, siz de yanmayın" diyerek ağladı.

Ekleme: 5.08.2023 - 15:16 Güncelleme: 5.08.2023 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!
Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Mersin'de yaşayan Hatice Aktaş'tı… Sahtekarlar salı günü banka şube numarasına benzeyen bir numara ile 46 yaşındaki Hatice Aktaş'ı aradı.

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!



ÖNCE HESABI BOŞALTTI SONRA KREDİ ÇEKTİ

'Hesabınızdan 10 bin TL gidiyor, bu işlem size mi ait?' diyerek Aktaş'ı kandırdı. Müşteri temsilcisine bağlandığını düşünen Hatice Aktaş'ın telefonunu hackleyerek tüm bilgilerine ulaşan dolandırıcılar, farklı banka hesaplarındaki önce 250 bin TL'sini aldı.

Ardından 70 bin TL'lik kredi çekerek genç kadını 320 bin TL'lik zarara uğrattı. Tüm birikimini kaybeden üzerine bir de kredi çeken Hatice Aktaş, 'Benim yiyecek ekmeğim kalmadı, ben bittim, bana bu paraları geri iade edin' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Dolandırıldığını çok geç fark eden Hatice Aktaş, 'Salı günü ayın birinde beni bankadan aradılar. 'Hesabınızdan 10 bin TL gidiyor, bu işlem size mi ait?' dediler, 'Hayır' dedim.

O arada sesli yanıt sistemi 'Müşteri temsilcisine bağlıyorum, hesaplarını koruma altına alacağız' denildi. Müşteri temsilcisi adımı söyledi, 'Koruma altına alıyoruz' dedi, sonra diğer banka aradı. Onunla konuşurken de diğer bir banka aradı. Bankalardaki hesaplarımdan yüklü miktardaki paralarımı aldılar, bir de bana kredi çektirdiler.

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Kredi işlemleri uzadı, orada kredi vermiyor banka, ama uğraştıkça uğraştırdılar. Neden dedim, 'Çünkü hesaplarınız blokelenmiş, Merkez Bankası tarafından sizi güvence altına alıyoruz, bir kaybınız yok rahat olun, kurtardık sizi' dediler.

Rusya'dan 7 kez giriş yapılmış deyip diğer çalıştığım banka hesaplarıma borçlarımı söylediler' ifadesini kullandı.

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

'SİZ DE YANMAYIN'

3-3,5 saat kendisinin oyalandığına dikkat çeken Ataş, fırsat vermeden bankaların peş peşe aradığını IBAN'larının değişeceğini söylediklerini aktardı. Vatandaşlara çağrı yaptı:

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Bütün bankalardaki paraları en son bankaya toplamış, benim adıma olan oradan kendilerine göndermiş.

Paranız garanti altında, güvence altında, benim haberim olmadan oraya göndermiş. Nasıl gönderebilir, nasıl benim telefonumu hackleyebilir. Allah aşkına beni yaktılar, siz de yanmayın.


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