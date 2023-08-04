İmamoğlu'nun durdurduğu Levazım Tüneli projesinin faturası ağır oldu: 300 milyon liralık kayıp

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden beri memnuniyet verici çalışmalara imza atmak yerine devam eden projeleri de durdurdu.Her felakette il sınırı dışında bulunan İmamoğlu, mega kentin faydasına olacak işleri de bir şekilde istemiyor.İBB tarafından 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli bu projelerden sadece bir tanesi.Son 4 yıldır atıl durumda bekleyen tünelde çalışmalar, 2019 yerel seçimlerinden sonra durduruldu.Beşiktaş ve bölgesindeki trafiği rahatlatacak tünel sayesinde, 70 dakikalık yolun 5 dakikaya düşürülmesi planlanıyordu.Yapımı durdurulan projenin, trafiği rahatlatma, zaman kazandırma faydalarına ek olarak ekonomik etkisi de bulunuyordu.Yapılan hesaplamalara göre sürücüler söz konusu tüneli kullanamadıkları için yılda 288 milyon liralık yakıt tasarrufundan mahrum kaldı.Günlük 100 bin araç geçişi ve ortalama bir aracın kilometre başına 2,50 lira yakıt harcadığı hesaba katıldığında, tünel kullanımında bir günde toplam 1 milyon 950 bin lira ücret ödenecekti.Ayda ise yaklaşık 58 milyon 500 bin liralık yakıt tüketimi yapılacaktı.Projeyi durduran İBB Başkanı, Ekim 2021’de Maçka Parkı’nda incelemesi esnasında projeyle ilgili “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” ifadelerini kullanmıştı.İmamoğlu’nun yapımını tamamlatmadığı tünel hizmete girseydi; Taksim, Kabataş ve Kâğıthane yönünden gelen araçlar; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi.Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulması planlanan 7,8 kilometrelik tünel, Kabataş'tan Mecidiyeköy kadar olan trafiği pas geçerek Levent’e kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı.Öte yandan aynı hesaba göre normal şartlarda E-5 Karayolu kullanılarak Kabataş’tan Levent’e gidişte 11 kilometre yol katediliyor.100 bin araç otoyoldan gittiğinde ayda 82,5 milyon lira, yılda 990 milyon lira yakıt harcaması yapıyor.Bu hesaba göre sürücüler yılda 288 milyon, ayda 23,3 milyon liralık tasarruftan mahrum kalıyor.Tünelin İstanbul trafiğini rahatlatabileceğini dile getiren ve servis taşımacılığı yapan Şehmus Öztürk, şöyle konuştu:Ne kadar yol yapılsa da, İstanbul trafiği için yetersiz kalıyor ama bu tünelin yapılması bizi çok fazla rahatlatacak. Şehir gittikçe genişliyor, nüfusu artıyor. Tünelin durması bizim için iyi bir durum değil. Zamanımızın çoğu trafikte geçiyor. Zaman bizim için önemli, bu tünelin yapılması da bizim için önemli. Maç günleri buradaki diğer tünel ve yollar kapatılıyor trafik daha da fazla oluyor belki bu tünel yapılmış olsaydı kullanma şansımız olurdu. Ama şu an otobana çıkıp öyle Taksim’e gidiyoruz.Öğrenci Ali İmran Yıldızhan ise “Tünel açılsa çok daha iyi olurdu. Beşiktaş stadında oynanacak maçlarda yollar kapatılıyor ve otobüsler aksıyor. Stadın yanındaki yola çıkış olmuyor. Bu tünel açılsa, bizi çok rahatlatır. Tünelin açılması, trafiği büyük oranda azaltır. 1,5 saatlik yolun 10-15 dakikaya indireceği söyleniyor. Açılmış olsa biz öğrenciler için de hızlı bir ulaşım yolu olur. Burayı sıklıkla kullanırız fakat şu anda durdurmaları kötü bir durum.” dedi.