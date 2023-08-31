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İstanbul'da okul servislerine yeni düzenleme yolda: İkili tarife dönemi başlıyor

İstanbul’daki okul servislerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyle birlikte, mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek. UKOME tarafından belirlenen standardın üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak. Düzenlemeyle, velilere ikinci bir seçenek oluşturularak fiyatların düşürülmesi hedefleniyor.

Ekleme: 31.08.2023 - 13:25 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da okul servislerine yeni düzenleme yolda: İkili tarife dönemi başlıyorOkulların açılması için artık geri sayıma başlandı. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapmaya hazırlanırken, okul servisleri de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında, okul servisleri ile ilgili yeni bir karar alındı.

Standart tarife zorunlu olacak

UKOME oy çokluğuyla kabul edilen düzenlemeye göre, kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek.

İki seçenek sunulacak

UKOME tarafından belirlenen standardın üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak.

Böylece ikinci bir seçenek oluşturularak, daha düşük fiyattan da servis hizmeti sunulması hedefleniyor.
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