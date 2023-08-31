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Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'dan Mansur Yavaş'a tepki: 15 senedir akan suyu 'kaçak' diyerek kesti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de bulunan ve 15 senedir halka açık olan Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin külliyesinde bulunan Abdesthane ve tuvaletlerinde akan suyun "Kaçak" olduğunu iddia ederek kesti. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can yaşanan olay sonrası Yavaş'a tepki gösterdi.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'dan Mansur Yavaş'a tepki: 15 senedir akan suyu 'kaçak' diyerek kesti
Ekleme: 31.08.2023 - 10:53 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'dan Mansur Yavaş'a tepki: 15 senedir akan suyu 'kaçak' diyerek kesti
Göreve geldiği günden beri kendisinden önceki belediye başkanlarının yaptıklarını yıkmaya çalışan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de 15 senedir vatandaşın ziyaretine açık olan ve ABB imkanları ile yapılan Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri külliyesinin tuvalet ve abdesthanesinin suyunu 'kaçak' olduğunu iddia ederek kesti.

Yavaş'ın bu skandalına tepki gösteren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, 'Göreve geldiği günden beri Melih beyin yaptığı her şeyi yıkmak için uğraşan Yavaş kendi ayağına sıkıyor.' İfadelerini kullandı.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, 15 yıldır vatandaşların uğrak noktası olan Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin külliyesinin suyunun 'kaçak' olduğunu iddia ederek kesen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'dan Mansur Yavaş'a tepki: 15 senedir akan suyu 'kaçak' diyerek kesti

CHP'Lİ ABB 15 SENEDİR AKAN SUYU KAÇAK DİYEREK KESTİ

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, 'Seçimden önce 'Su hava gibi, insanlar için olmazsa olmaz ihtiyaçlarından birisidir. Sudan para almayacağım' diyen CHP'li Mansur Yavaş, Çamlıdere'de hafta sonları on binlerce kişinin ziyaret ettiği Allah'ın veli kullarından Hz. Ömer'in 4'üncü kuşaktan torunu Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin ebedi istinatgâhının tuvaletlerinin ve abdesthanelerinin 15 senedir akan suyunu 'kaçak' diyerek kesti.

Hayrını görsün. Bakın su kaçak bile olsa bu sudan kimse ticaret yapmıyor. Para kazanmıyor. İnançları gereği bu mübarek insanı ziyaret eden Müslümanlar burada abdest alıyorlar. Tuvalet ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada para geçmez. Buradan kayıp-kaçak düşünülmez. Yeri gelir kuruşun hesabını yaparsın, yeri gelir buruşturur atarsın. Yavaş bu tutumu ile Müslümanları cezalandırmak istemiştir.' dedi.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'dan Mansur Yavaş'a tepki: 15 senedir akan suyu 'kaçak' diyerek kesti




'MELİH GÖKÇEK YAPTI DİYE BÖYLE DAVRANIYORLAR'

Hazım Caner Can şöyle devam etti, 'Burada Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin külliyesi var. Bu külliyeyi Melih Gökçek Bey ABB'nin imkânları ile yaptı. Arsası ve tüm tesisleri ABB'nin. Göreve geldiği günden beri Melih beyin yaptığı her şeyi yıkmak için uğraşan Yavaş, burayı da bence bu yüzden susuz bıraktı.

Bugün 100 milyon TL tutmayacak bir tesisi Melih Bey yapıyor. Bunlar yıkıyor. Yıllardır abdest almak için kullanılan bir su hangi mantıkla kesilir. Buraya Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız ziyarete geliyor. Bundan sonra buraya gelen vatandaşlarımız abdest alamayacaklar. Yarın biz oraya vatandaşın görebileceği şekilde 'Külliyenin suyunun kaçak olduğu gerekçesi ile ABB tarafından kesilmiştir' şeklinde açıklama yazısı asacağız.

Yavaş kendi ayağına sıkıyor. Geçtiğimiz seçimlerde Çamlıdere'den yüzde 19'u zor buldular. Belediye başkanlığı seçiminde de Çamlıdere'den çok az oy aldı. Bu çapsız o yüzden Çamlıdere'yi de cezalandırmaya çalışıyor Ama halkı cezalandıran belediye başkanı aslında kendisini cezalandırıyor.'
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