Osmaniye'de bir TIR’da 145 kilo skunk ele geçirildi

Osmaniye ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.Narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada, boş dorsenin içinde oluşturulan ikinci bölmede, paketler halinde 145 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi.TIR'daki G.G. ve U.P., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.