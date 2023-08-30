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Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı en yoğun havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 21- 27 Ağustos arasında günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu.

Ekleme: 30.08.2023 - 12:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı en yoğun havalimanı olduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı 21- 27 Ağustos arası Avrupa havacılık verilerine göre; İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri oldu. En yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik bir büyüme sağladı. Türkiye hızlanıyor' ifadelerini kullandı.

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