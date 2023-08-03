Mersin'de şafak operasyonu: 37 gözaltı

Kentte 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskında, 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özel harekat polislerinin aramaları devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonları, zehir tacirlerine ağır darbe vuruyor.Bu kez ekipler Mersin'de harekete geçti.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.6 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 37 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve drone desteğiyle 38 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.350 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.