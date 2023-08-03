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Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu

Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin evinde şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Cin’in cenazesi ise görevlilerce Adli Tıp Morguna sevk edildi.

Ekleme: 3.08.2023 - 10:45 Güncelleme: 3.08.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulunduOlay, saat 21.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'ta meydana geldi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 28 yaşındaki bekçi İbrahim Cin'i arayan yakınları kendisine ulaşamayınca, evine gelerek çilingir yardımıyla içeri girdi.

Cin'in yatakta hareketsiz şekilde olduğunu gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cin'in vücudunda herhangi bir delici kesici alet izine rastlanmadı.

Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Cin'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu
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