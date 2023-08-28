Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 30 bin litre akaryakıt ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda kentte piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü bilgisine ulaştı.Ekipler, yapılan çalışmanın ardından bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasına operasyon düzenledi.Operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.