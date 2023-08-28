Adana’da vahşet! 76 yaşındaki adam 74 yaşındaki karısını…

Korkunç cinayet Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde yaşandı.İddiaya göre, Abdullah S. (76), 74 yaşındaki eşi Naile S. ile tartıştı. Kavganın büyümesiyle birlikte silahı kaptı.Eşini sırtından vuran Abdullah S. apar topar evden çıktı. Elinde silahla adliyeye giderek polise teslim olan 74'lük katil, kan donduran olayı tek tek anlattı.Olay yerine giden polisler, içeri girmek için itfaiyeyi aradı. Ekiplerin kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis, Naile S.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Naile Sarı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli kocanın emniyetteki sorgusu devam ediyor.