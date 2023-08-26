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Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak

Sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını ve tarihin en iyi temmuz ayının yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan aralıkta 40 milyar dolar civarına inmesi) bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak
Ekleme: 26.08.2023 - 19:11 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulundu.

"TURİZM PATLAMA YAŞIYOR"

Turizmde patlama yaşandığına dikkat çeken Bakan Şimşek, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vurduğunu söyledi.

Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak

BAKAN ŞİMŞEK'TEN CARİ AÇIK MESAJI

Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor.

Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak
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Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak
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