Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak

Sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını ve tarihin en iyi temmuz ayının yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan aralıkta 40 milyar dolar civarına inmesi) bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulundu.Turizmde patlama yaşandığına dikkat çeken Bakan Şimşek, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vurduğunu söyledi.Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor.