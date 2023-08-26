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Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken bir kriz de Çin ve Tayvan arasında yaşanıyor. İki ülke arasında aylardır devam eden gerilim ABD'nin son hamlesi ile iyice arttı. ABD'nin 500 milyon dolar değerindeki F-16 hamlesi sonrası Çin Tayvan'ın çevresini 9 gemi 32 askeri uçak ile ablukaya aldı...

Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...
Ekleme: 26.08.2023 - 15:04 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...
Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 32 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...

Bakanlığın açıklamasında 32 hava aracından 20'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 2 'SU-30', 8 'J-10' ve 4 'JH-7' tipi savaş uçakları ile 'TB-001' ve 'CH-4' tipi silahlı dronların, Tayvan Boğazı'ndaki itibari 'orta çizgiyi' geçtiği, 'Y-8 EW' ve 'KJ-500' erken uyarı uçakları, 'BZK-005' tipi silahsız dron ve 'Y-9' tipi askeri nakliye uçağının ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...

Bakanlık dün de gün içinde Çin'e ait 22 askeri hava aracının Ada çevresinde tespit edildiğini, bunlardan 13'ünün 'orta çizgiyi' geçtiğini duyurmuştu.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD'nin, 24 Ağustos'ta Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ekipmanlarının satışına onay vermesinin ardından geldi.

Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...

Pekin yönetimi satışa onay verilmesini kınarken Washington'a 'kararı derhal geri çekmesi' çağrısında bulunmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...

Pekin, 'Tek Çin' ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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