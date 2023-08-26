Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında gençlere vaat edilen cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması sözünün yerine getireceği ve konunun ilk kabine toplantında değerlendirileceği belirtildi.İl Başkanları gençlere vaat edilen ÖTV indirimini gündeme getirdi. Telefon, tablet ve bilgisayar alımında ÖTV indirimi konusunun ilk kabine toplantısında değerlendirileceği öğrenildi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlık yaptığı, 15 farklı marka ve modeli kapsayacak kampanyanın detaylarının şekillendiği ortaya çıktı.Bakan Şimşek'in 'Bu kampanya hayata geçirilirken cari açıkgöz önünde bulundurulmalı bu nedenle üretimi Türkiye'de olan ürünleri kapsamalı' dediği öğrenildi. Üretimi Türkiye'de olan markaları kapsayacak kampanya ile öğrenciler ilk kez telefon tablet ve bilgisayar alımında ÖTV'den muaf tutulacak. Türkiye'de üretimi yapılan yüksek model telefonların da dahil edileceği kampanya ile gençlere verilen sözler tutulacak.Erdoğan, 'Deprem illeri için ne gerekiyorsa yapılacak. Deprem bölgesi en kısa sürede kalkındıracak öncelik deprem bölgesine verilecek' mesajını verdi. AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştireceği olağanüstü kongrede değişim mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, '7 Ekim için tüm teşkilatımız heyecanlı. Tazelenme olacak kadrolar değişecek' dedi.Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçim hazırlıkları da tüm hızıyla devam eden AK Parti'de belediye başkanı adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa süreci devam ediyor. Belediye başkanı adayı olmak için istifa eden il-ilçe başkanlarının mülakatları yapılıyor. AK Parti teşkilatlarının sahada olduğu vurgulandı en çok oy alınan köylerden yaylalara kadar saha ziyaretinin devam ettiği anlatıldı.