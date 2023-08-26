Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Malazgirt Anadalu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programı Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenleniyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Anadolu'yu bizi vatan haline getiren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Sultan Alparslan'ın bize emaneti olan bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Malazgirt öyle sıradan bir zafer değildir. Biz Anadolu'ya Malazgirt'le ayak basmadık. Çok öncesinden beri zaten buradaydık. Burada kazanılan zafer önce Anadolu Selçuklu devletinin kurulmasını sağlayarak Haçlı saldırılarına en büyük darbeyi vurmuştur. Malazgirt, Edirne'nin de İstanbul'da büyük kardeşidir. Bizi büyük zaferlere götüren çıkış işte burasıdır.Bu topraklar bin yıldır üzerinde dalga dalga yükselen, 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' nidalarıyla besleniyor. Türküyle, Selahaddini Eyyübi'siyle, Fatih'iyle ve Gazi Mustafa Kemal'iyle güçlü bir direnişin bu topraklarda yer aldığını görüyoruz.Sanmayın ki bunların derdi, Kürlerdir, Araplardır. Sanmayın ki bunların gayesi, haktır, demokrasidir, refahtır. Bunların tek derdi, hepimizi kuşatan o kadim köprüyü yıkarak kendilerine alan açmaktır. Asırlardır uğraştıkları halde ulaşamadıkları bu değer için her yolu kullanırlar.Bakın yüz binler şu anda Malazgirt Ovasında. Bu meydandan tek millet mesajı yükseliyor. Bu meydandan tek bayrak mesajı yükseliyor. Tek vatan mesajı yükseliyor.İrili ufaklı onlarca beyliğiyle, Selçuklusuyla, Osmanlısıyla, Cumhuriyetiyle hep aynı davasının arkasından gidiyoruz. Acısıyla tatlısıyla bu coğrafyada yaşadığımız her hadise bize vatanımızın kıymetini tekrar tekrar gösterdi.Birilerinin sürekli felaket tellallığı yaparak, karamsarlık yaymaya çalışmasına bakmayın. Onlar tarihin tozlu raflarına kaldırıldıklarının farkında değiller. Biz Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle inşa ederken, onların tek yapacağı ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacak.