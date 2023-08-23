  • USD: 27,17 - 27,22
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vurgunun böylesi: CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum

CHP'li İBB'nin ihale skandallarına bir yenisi eklendi. İtfaiye çizmesi ihalesi açan İBB, çizmelere piyasa değerinin 3 kat fazlasını verdi. İBB tek katılımcılı ihaleyle bir çift itfaiyeci çizmesine 13 bin 825 TL, 2 bin çiftine 27.6 milyon TL ödedi. Aynı özellikteki çizmelerin AK Partili Denizli Belediyesi'nce 4 bin 400 TL'ye alındığı belirlendi.

Vurgunun böylesi: CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum
Ekleme: 23.08.2023 - 09:59 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Vurgunun böylesi: CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, geçtiğimiz haziran ayında 2 bin çift itfaiyeci çizmesi alımı için ihale açtı.

Açık ihale usulüyle düzenlenen ihaleye, bir geçerli teklif verildi. İhaleyi 27 milyon 650 bin TL bedelle DEÇAM Paslanmaz Metal Şirketi aldı.

Vurgunun böylesi: CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum

Böylece İBB, çifti 13 bin 825 TL'ye itfaiyeci çizmesi almış oldu.

VURGUNUN BÖYLESİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi ise aynı özelliklerdeki itfaiyeci çizmesini geçen nisan ayında 4 bin 400 TL'ye alırken, 300 çift itfaiyeci çizmesi için kasasından 1 milyon 320 bin TL çıkmış oldu.

İBB, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4 bin 400 TL'den aldığı aynı standartlardaki itfaiyeci çizmesini 3 kattan fazla bir parayla satın alarak İstanbullulara büyük bir kazık atmış oldu.

Vurgunun böylesi: CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum

AYNI KİŞİ FARKLI İHALE

Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda İBB yönetiminin, usulsüz ihalelerle yandaşlarını beslediği ortaya çıkmıştı.

Yapılan inceleme sonucunda İETT Bakım ve Onarımı'na ilişkin toplam 44 ihaleden 30'unun pazarlık usulüyle aynı kişilere verildiği, 6 farklı ihalede yaklaşık maliyetin 42 milyon lira fazla hesaplandığı belirlenmişti.
İzmir yağmursuz günde de göle döndü: Ev ve iş yerlerini su bastı
Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili yapılan 'Gün batımını doyasıya izleyemedim' paylaşımı tepki çekti
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ'ın 'Bana emekli Albay gönderdi' diyerek paylaştığı fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ortaya çıktı
Koronavirüs'ün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Rum lider Türkiye'yi hedef aldı: Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal sözler...
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangının ilerlemesi durduruldu
MİT'ten nefes kesen operasyon: Bekir Kına etkisiz hale getirildi!
Fahrettin Koca'dan Çanakkale orman yangını açıklaması: 83 kişi etkilendi
Vurgunun böylesi: CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını şişiren anketçiler kovuldu
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ile Mehmet Sevigen arasında tansiyon yükseldi
Çanakkale orman yangınında 2'nci gün! Ağaçlar küle döndü...
İBB’nin metruk Tuzla Metro İstasyonu inşaat alanında TBM çıkışını bekleyen Dr. Şadi Yazıcı Hayal Kırıklığı Yaşadı! 'TBM çıkış töreni cambaza bak girişimi!'
Başkan Erdoğan: Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındı: En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor
Demokrat Partili Enginyurt: Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse sokağa çıkma zamanımız gelmiştir
CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!
Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Alevlere teslim olan Çanakkale'ye özel uyarı

Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Alevlere teslim olan Çanakkale'ye özel uyarı

Threads yeniden toparlanabilecek mi? Web sürümü için geri sayım

Threads yeniden toparlanabilecek mi? Web sürümü için geri sayım

Dağın içindeki gizli hazine: Dünyanın her yerinden Türkiye'ye akın ediyorlar

Dağın içindeki gizli hazine: Dünyanın her yerinden Türkiye'ye akın ediyorlar

Rekabet Kurulu kararını verdi: Sarı siteye şok!

Rekabet Kurulu kararını verdi: Sarı siteye şok!

Google'da büyük skandal: Yapay zeka köleliği böyle savundu...

Google'da büyük skandal: Yapay zeka köleliği böyle savundu...

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…