Siirt'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü Herekol Dağı bölgesinde, dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Siirt ile çevre illerin Orman İşletme müdürlükleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Köylülerin de desteği ile ekipler, alevleri saat 10.00 sıralarında 17 saatte kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 50 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.