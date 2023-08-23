İstanbul Valiliğinden denetim: Asayiş ve trafik uygulamalarında suçlular yakalandı, ceza yağdı...

Yurt genelinde huzur ve asayişin sağlanması amacıyla sık sık denetimler yapılıyor.Bu kapsamda trafikteki sürücüler için de uygulama noktası oluşturuluyor.Bir denetim de Megakent'te yapıldı.İstanbul Valiliği koordinesinde yapılan asayiş ve trafik denetimlerinin son bir haftalık istatistikleri açıklandı.Açıklamada, 15-22 Ağustos tarihleri arasında asayiş uygulamalarında 170 bin 158 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı belirtildi.Detaylara ilişkin Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm alanlarda olduğu gibi asayiş ve trafik alanlarında da uygulamalara 24 saat devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 -22 Ağustos tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 170 bin 158 şahıs sorgulanırken, bu uygulamalarda çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan toplam 555 kişi yakalandı. Trafik Şube Müdürlüğü’nün 15 -22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde ise toplam 39 bin 359 araca çeşitli suçlardan idari para cezası uygulanırken, 44 otomobil ile 9 motosiklet trafikten men edilmiştir.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-22 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda; 158 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 396 şahıs ile 159 yoklama kaçağı yakalanmış, 56 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 261 fişek yakalanmış, 15 kilo 318 gram uyuşturucu madde, 190 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 160 TL para ele geçirilmiş. 535 umuma açık yer denetlenmiş, 2 iş yerine idari işlem yapılmış. 202 motosiklet ve 20 bin 433 araç kontrol edilmiş, 135 araç ve motosiklete 105 sürücü şahsa toplam 1 milyon 362 bin 171 TL idari işlem uygulanmış, 44 araç, 9 motosiklet trafikten men edilmiş. 1 çalıntı ve 1 hacizli motosiklet ele geçirilmiştir.14- 22 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan trafik denetlemelerinde ise;112 araç sürücüsüne drift yapmaktan, 185 araç sürücüsüne abartı egzozdan, 400 araç sürücüsüne makas atmaktan, 430 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 157 araç sürücüsüne yasak parktan, 469 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 173 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan, 112 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, 420 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, 20 bin 901 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 39 bin 359 sürücüye cezai işlem uygulandı.