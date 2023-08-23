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İstanbul’da minibüse baskın yapıldı: 35 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı

Polis ekipleri, organize göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine bir araca düzenlediği baskında minibüsten inerek kaçmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakayı ele verdi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Ekleme: 23.08.2023 - 13:29 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da minibüse baskın yapıldı: 35 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı.

Ekipler düzensiz göçmenler için düğmeye bastı.

Kağıthane Mobil Park timinin yanlarına gelen bir vatandaş, beyaz renkli bir minibüste organize göçmen kaçakçılığı yapıldığını ihbar etti.

Şüpheli araç durduruldu

İhbar üzerine adrese giden ekipler, cadde üzerinde Afganistan uyruklu Hasıbullah M.'yi yakaladı.

Şahsın sorgusunun yapıldığı sırada ihbar edilen aracın seyir halinde olduğu görülünce araç ekiplerce durduruldu.

Polisi görünce kaçtılar

Sürücü Mehmet S.K. isimli şahsın sürgülü kapıyı açmasının ardından araçta 35 kaçak göçmen, polis ekiplerini görünce bir anda araçtan inerek kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan grubu ve araç sürücüsü Mehmet S.K.'yi yakaladı.

'Göçmenleri alıp kaçırmamı istedi”

Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken araç sürücüsü Mehmet S.K. ifadesinde, “Adem C. isimli kişi bana göçmenleri alıp kaçırmamı istedi”. dedi.

Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Bunun üzerine organizatör Adem C. de polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan organizatör Adem C. “insan kaçakçılığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

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