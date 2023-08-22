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Türkiye'de göçmen sayısı! 4 milyon 843 bin 594 göçmen var

Kaçak göçle mücadelenin devam ettiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde 4 milyon 843 bin 594 göçmen var." dedi.

Ekleme: 22.08.2023 - 12:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de göçmen sayısı! 4 milyon 843 bin 594 göçmen varTürkiye'de düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda yurt genelinde yapılan denetimlerde düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor.

Karada ve denizde yürütülen operasyonlarla göçmenler tek tek tespit ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada Türkiye'de 4 milyon 843 bin 594 göçmen olduğunu ifade etti.

Öte yandan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Ehliyete yeni dönem

125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, şunları ifade etti:

Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli.

Trafike denetimler artacak

Ali Yerlikaya, tehlikeli motosiklet kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

"4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır"

Kaçak göçmenlerle ilgili çalışmaya yönelik soruyu da yanıtlayan Yerlikaya, bu konuyla ilgili çalışmaların gayet iyi gittiğini söyledi.

Göçmenlerin "düzenli" ve "düzensiz" olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yani ülkemizde kalışları yasal olan yabancılar ve yasal olmayan yabancılar. Ülkemizde halihazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır. Bunların 1 milyon 243 bin 423'ü ikamet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılardan oluşmakta.

Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmakta. Yine ülkemizde geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli bulunuyor. Ama diğerleri, yani düzensiz göçmenler, ya kaçak yollarla ülkemize gelmiş ya da vize alarak ülkemize girmiş ancak yasal kalış süresini ihlal edip vizesiz duruma düşmüş olanlardır.

İstanbul'u pilot bölge yaptık, göç mobil noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 bininin yasal kalış hakkı olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik.

Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizin refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik.
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