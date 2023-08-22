Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün, Doğu ve Orta Karadeniz'in doğu bölgeleri ile Doğu Anadolu'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerinde sıcaklık 1-3 derece artış gösterirken, iç kesimlerde 1-3 derece bir azalma olacak. Peki, havalar ne zaman serinleyecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu değerlendirmeleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVALAR SERİNLEYECEK Mİ?
Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle denize kıyısı olan illerimizde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 25°C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık