Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle denize kıyısı olan illerimizde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 22°C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 24°C, 34°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 22°C, 36°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 21°C, 34°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 25°C, 41°CParçalı ve az bulutluİZMİR 27°C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 27°C, 41°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA 26°C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluHATAY 26°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 28°C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 21°C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 16°C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA 21°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 33°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 14°C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 21°C, 28°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 17°C, 34°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 23°C, 31°CParçalı ve az bulutluTOKAT 18°C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON 25°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 13°C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS 10°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 18°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 23°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 41°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 27°C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 28°C, 41°CAz bulutlu ve açık