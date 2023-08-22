  • USD: 27,17 - 27,22
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Manisa'dan kahreden haber: 4 kişi öldü!

Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Adem Yüce (44) ile oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve onun oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti.

Ekleme: 22.08.2023 - 13:34 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Manisa'dan kahreden haber: 4 kişi öldü!Sarı'nın diğer oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı'nın da (15) ağır yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara E 96 kara yolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne giden Adem Yüce yönetimindeki 45 K 0062 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, alev aldı.

Manisa'dan kahreden haber: 4 kişi öldü!

Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce ile yanındaki oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve onun oğlu Burak Sarı hayatını kaybetti. Sarı'nın kazada yaralanan ve milli güreşçi olduğu belirtilen diğer oğlu Beytullah Sarı ise Salihli'de kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sarı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin malı götürmüş! 50 bin lira maaşla milyarlık servet
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Keşfin ateşi Kato'da yanacak! II. Abdülhamit'in petrol haritası gerçek çıktı! Cudi ve Gabar'dan 5 kat daha yüksek
Kayseri'de deprem!
Bakan Fidan'dan AB'ye tepki: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'
Kocatepe Camiindeki skandalda istenen cezalar belli oldu
Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan yeni bir skandal! Öğrencilerin götürülmesi için tatil programına muhtarları götürdüğü ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon açıklaması: Çalışmalar sürüyor
Türkiye'den BMGK'ya tepki: KKTC’yi tümüyle destekliyoruz
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüs arıza yaptı vatandaşlar mağdur oldu
ABD basınından çarpıcı sözler: ABD Türkiye ile iyi geçinmek zorunda! Amerika’ya dikkat çeken çağrı
İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!
Hakan Fidan'da Irak'a resmi ziyaret
İstanbul'da bir metro arızası daha! 'Cayır cayır yanıyor'
Gelecek'ten CHP'ye: Tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz
Memurun zam pazarlığında kritik gün: Gözler hükümetin yapacağı yeni tekliflere çevrildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Kadıköy Belediyesi’nde iş bırakma eylemi
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…

Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…

Konya'da arabasını kullanması karşılığında kız kardeşine cinsel istismarda bulundu

Konya'da arabasını kullanması karşılığında kız kardeşine cinsel istismarda bulundu

Kimlik verileri İsrail'e akacak

Kimlik verileri İsrail'e akacak

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!