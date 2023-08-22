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Beyaz Gazete
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Gelecek'ten CHP'ye: Tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz

CHP listesinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, CHP seçmenini mutlu etmek zorunda olmadıklarını söyledi.

Gelecek'ten CHP'ye: Tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz
Ekleme: 22.08.2023 - 09:42 Güncelleme: 22.08.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Gelecek'ten CHP'ye: Tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz
Seçim yenilgisinden sonra millet ittifakında özellikle tabanda başlayan tartışmalar devam ediyor.

CHP listelerinden meclise giren 'küçük partilerin' açıklamaları CHP tabanındaki rahatsızlığı iyice artırdı.

"Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı", Kılıçdaroğlu iyi ki kazanamamış" gibi açıklamalardan sonra CHP'de huzursuzluğa neden olacak bir açıklama daha geldi.

Ankara Masası Gündem Özel'de Gazeteci Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan CHP listesinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın açıklamaları gündem oldu.

"CHP tabanını mutlu etmek zorunda değiliz"

Her partinin kendi tabanıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Yamalı, CHP listelerinden Meclis'e girdikleri için CHP tabanını mutlu etmek zorunda olmadıkalarını söyledi.

Yamalı şöyle konuştu:

"Herkes kendi seçmenini toparlasın herkes görevini yapsın, kendi hatalarını doğrularını gözden geçirsin, ve herkes kendi tabanı ile kendi teşkilatı ile ilgili çalışmalarını ayrıca yapsın. Benim bir başka partinin tabanını mutlu etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Türkiye’nin tamamına biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Neden parti kurduğumuzu, ne yapmak istediğimizi… Bizim hedefimiz sadece muhalefet değil ki. Bir şekilde millet ittifakı ile girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok."
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