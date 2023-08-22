Çanakkale'de ormanlar tehlikede: Yangın felaketiyle mücadele ediliyor

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor.Yaz mevsiminin başından bu yana yurdun dört bir yanı alevlere teslim oldu.Çoğunluğu aşırı sıcaklardan kaynaklı olarak meydana gelen yangınlar için ekipler canla başla mücadele etti.Kimi saatler için kontrol altına alınırken kimisi ise günler sürdü.Son olarak bir yangın da Çanakkale'de başladı.Damyeri mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı.Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın için çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.