Yılmaz Büyükerşen Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi! Değişim isteyenleri eleştirdi: Son derece sağlıksız!

Seçimler bitti, muhalefette kavga bitmedi… Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs'ın ardından başlayan değişim tartışmalarının sonu gelmedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı harekete, CHP'li pek çok isim destek verdi. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükseldi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını isteyen isimlerden biriydi. "Ne görev verilirse hazırım" diyen Özgür Özel, Genel Başkanlık yarışında destek toplamak için harekete geçti.Tüm bu gelişmeler ile köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise en büyük desteği 25 yıla yakın süredir görevi bırakmayan Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen verdi…Koalisyon ortağı İYİ Parti'nin bile "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaşlandı ne verebilir" dediği Büyükerşen, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet'e röportaj verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi.Yılmaz Büyükerşen, aday gösterilmek için koalisyondaki her partiye bakanlık ve vekillik dağıtan Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarında tek başına sorumluluğunun olmadığını söyledi."Seçim sonuçlarının sorumluluğunu hepimizin üstlenmesi gerekirken Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tek başına sorumlu ilan edildi.Benim hiç de tasvip etmediğim şekilde kendisine yüklenildi ve sanki Sayın Kılıçdaroğlu o gün istifa etse her şey yoluna girecekmiş gibi bir ortam oluşturuldu" dedi. Üstü kapalı bir şekilde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'e mesaj gönderdi.Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerin 'değişim' talebini de değerlendiren Yılmaz Büyükerşen, süreci 'sağlıksız bir talep' olarak değerlendirdi."Değişim her zaman ve her yerde gereklidir. Keza bana göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da, tüzük değişikliğinin yanı sıra Kurultaya gidileceğini de açıklayarak değişimin önünü açtı.Ancak burada sormak istediğiniz "Sen bırak, ben geleyim" diyerek oldu bittiye getirilmek istenen bir genel başkan değişimiyse, bu, daha önce de vurguladığım üzere, siyaseten son derece sağlıksız bir değişim talebidir" ifadelerine yer verdi.