Van'da terör soruşturması! 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.5 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDIAçıklamada, "14-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.