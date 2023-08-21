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Van'da terör soruşturması! 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Ekleme: 21.08.2023 - 09:37 Güncelleme: 21.08.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Van'da terör soruşturması! 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

5 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Açıklamada, "14-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.
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