Van'da terör soruşturması! 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
5 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI
Açıklamada, "14-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.