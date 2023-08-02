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TÜİK, çocukların karıştığı olay sayısını açıkladı

2022'de çocukların karıştığı olay sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 601 bin 754 oldu. Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 259 bin 106 çocuğun yüzde 89,8'ini suç mağduru, yüzde 10,1'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu.

Ekleme: 2.08.2023 - 14:15 Güncelleme: 2.08.2023 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
TÜİK, çocukların karıştığı olay sayısını açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'de güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 20,5 oranında artarak 601 bin 754 oldu.

Çocukların 259 bin 106'sı mağdur
Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü suça sürüklenme sebebiyle, 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u kayıp olması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Suça sürüklenme nedeni..
Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların, yüzde 37,8'ine yaralama, yüzde 25,2'sine hırsızlık, yüzde 4,5'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,2'sine pasaport kanununa muhalefet suçu, yüzde 4,1'ine ise tehdit suçları isnat edildi.

Suç ve olay mağduru çocuklar
Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 259 bin 106 çocuğun yüzde 89,8'ini suç mağduru, yüzde 10,1'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 232 bin 739 çocuğun yüzde 58,5'i yaralama, yüzde 13,7'si cinsel suçlar, yüzde 8,7'si aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,8'i tehdit, yüzde 14,3'ü bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.
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