Uyarı üstüne uyarı geldi! Denize girmek yasaklandı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava şartları sebebiyle 18-19 Ağustos tarihlerinde Kandıra'da bulunan Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti veren mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada değişen hava şartlarına göre mavi bayraklı plajlarda da denize girmenin yasaklanabileceği ifade edildi.