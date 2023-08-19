Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Merkez üssü Tekirdağ, Marmaraereğlisi olan deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 17.43’de yaşanan depremin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta gerçekleşen iki yıkıcı depremin ardından yaşanan sarsıntılar kitleleri olumsuz etkiliyor.17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24. yıl dönümünden iki gün sonra yaşanan Tekirdağ Marmaraereğlisi depremi, can kaybına ve yıkıma neden olmasa da olası İstanbul depremi beklentisinde olan vatandaşları korkuttu.