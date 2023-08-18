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CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'

Her yağmur sonrası sokak ve caddeleri göle dönen bir çok ev ve işyerini su basan İzmir’de Büyükşehir Belediyesi su baskınlarını önlemek için çalışma başlattı. Yağmur suları ile evsel atıkları ayrıştırmak için hayata geçirilen çalışmalar kapsamında son 4 yılda 5 bin kilometrelik yağmur suyu hattından ancak 260 kilometrelik bölümü tamamlanabildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Bugün 7 milyar liralık bir atak başlatıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlığın farkındayız. Gealeceğimizi kurtarmanın başka çaresi yok.” dedi.

CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
Ekleme: 18.08.2023 - 12:31 Güncelleme: 18.08.2023 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
Kentteki altyapının yetersiz olması nedeniyle her yağmurda su baskınları İzmir'in kaderi haline geldi. En ufak bir yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken geride kalan 4 yıllık görev süresi içinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gerekli yatırımları yapmayınca İzmir her yağışta yağmura sele teslim oldu.

CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'

Önceki gün sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer su baskınlarını önlemek için yağmur suyu ve evsel atık sistemini birbirinden ayrıştırmak için geride kalan 4 yıllık süreçte 260 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa ettiklerini açıkladı.

CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'

BU HIZLA GİDERSE…

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in altyapı çalışmaları ile ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeyrek asırda (Son 25 yılda) 800 kilometre hat tamamladığını ifade eden Kaya 'Bu hızla giderseniz, 125 yıl sonra 5 bin kilometrelik hattı tamamlayabileceksiniz!' dedi.

CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'

İZMİRİ'N ALTYAPISI YOK

Kaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Bu hızla giderseniz, 125 yıl sonra 5 bin kilometrelik hattı tamamlayabileceksiniz! İzmir'in tamamında olması gereken yağmur suyu hattının toplam uzunluğu 5 bin kilometredir. Olması gereken bu. Peki mevcut hattın uzunluğu ne kadar? Sizin iddia ettiğiniz 260 km'lik hat ile beraber, toplamda 800 km. Çeyrek asırdır yönetiyorsunuz, 800 kilometreye anca ulaşabildiniz. Evet, siz de kabul ediyorsunuz ki İzmir'in altyapısı yok.

Altyapısı olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Mevcut yağmur suyu hattı, arıtma tesislerine kanalizasyon ile aynı hattı kullanarak bağlanmaktadır. Yağmur yağdığında arıtma tesislerinin kapasitesi yetmediği için sistem kapatılarak kanalizasyon suları da dahil olmak üzere hepsi Körfez'e verilmektedir. Sürekli kirletilmeye devam edilen bir Körfez'in temizlenmesi mümkün müdür?' diye konuştu.

CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'

SES GETİRDİ

Kaya'nın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı su baskınları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını, artık bunların son bulmasını istedi.
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CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
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