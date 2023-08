CHP'li belediye demek zulüm demek! Hakan Han Özcan ortaya çıkardı, halk ekmek satış fiyatları...

Depremden etkilenen Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Ekmek 3 TL'den satılırken Ankara'da 5 TL'den satıldığını kaydeden Hakan Han Özcan, “Un, tuz şeker fiyatı Türkiye'nin her yerinde aynıyken Ankara'da ekmek neden 5 TL?” diye sordu.Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşa ucuz ekmek ulaştırmak için birçok belediye kendi bünyesinde ekmek üretimi yaparken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası artan maliyetleri bahane ederek 3 TL olan ekmeği 5 TL'den satmaya başladı.HAKAN HAN ÖZCAN; “Vatandaşa hizmet odaklı çalışan AK Partili belediyeler tarafından üretilen halk ekmek fiyatları 3,75 TL'yi geçmiyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bahane ettiği “artan maliyetlere” bahane edip vatandaşın cebindeki paraya göz dikiyor. “Maliyetler arttı” diyerek ABB tarafından üretilen halk ekmeğin 5 TL'ye yükseltilmesi ‘Bu maliyetler sadece ABB'de mi arttı yoksa Yavaş'ın liyakatsizliği mi?' sorunu akıllara getiriyor.” dedi.Artan maliyetleri bahane eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı'nın ekmeği ile oynadı. Yavaş ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın zarar ettiğini söyleyerek ekmeğe zam yaptı. Yavaş'ın zarar ediyoruz diyerek yaptığı zamlar sonrası Ankara en pahalı ulaşımı kullanan şehir olurken, ekmeği de en pahalı yiyen şehir unvanını aldı.AK Partili belediyeler her türlü zorluğa rağmen vatandaşa hizmet etmek ve daha ucuza daha konforlu bir yaşam sunmak için var gücüyle çalışırken, ”Her fırsatta ekonomik kriz, artan maliyetler” bahanesine sığınan ABB Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşın cebini boşaltmaya devam ediyor. ABB iştiraki olan EGO'nun zarar ettiğini ileri sürerek ulaşıma yüzde 56 gibi fahiş bir zam yapan Yavaş sayesinde Ankaralı vatandaşlar Türkiye'nin en pahalı ulaşımını kullanmaya başladı. Hızını alamayan Yavaş, geçtiğimiz günlerde de artan maliyetlerden dolayı Halk Ekmek Fabrikası'nın zarar ettiğini belirterek 3 TL olan halk ekmek fiyatını 5 TL'ye yükseltti.Ankara'da ekmeğe yapılan son zam ile birlikte 3 TL'den 5 TL'ye yükseltilirken CHP'li Tekirdağ belediyesi ürettiği halk ekmeği 3 TL'ye vatandaşına satıyor. Eskişehir Belediyesi ise aynı ekmeği yine 4 TL'ye satarak ABB'den ucuza vatandaşına ulaştırıyor. Adana'da ise 210 gram ekmek ABB'nin aksine 3 TL'den satılıyor. Aynı ekmek Mersin'de yapılan son zam ile birlikte 2 buçuk TL'den satıldığı öğrenildi. Ankara'nın komşusu olan Kırşehir de ise Kırşehir Belediyesi tarafından üretilen ekmek 2,75 TL'den vatandaşa satılıyor. Ankara dışında diğer CHP'li belediyeler bile Yavaş'ın bahane ettiği sözde artan maliyetlere rağmen ürettiği ekmeği bu kadar ucuza satarken Yavaş'ın ekmeği 5 TL'ye satması akıllarda soru işaretlerine sebep oldu.ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda 250 gram ekmek üretilirken söz konusu ekmek 5 TL'den satılıyor. Ancak AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 400 gram üretilen ekmek 7,50 TL'ye satılıyor. ABB oranla daha büyük olan ekmek daha uygun fiyata vatandaşa ulaştırılıyor. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'ta ise yaşanan felaket sonrası ilk 4 ay vatandaşa ekmek ücretsiz olarak ulaştırıldı. Deprem yaraları yavaş yavaş sarılan Kahramanmaraş'ta ekmek şu anda 3 buçuk TL'den halka satılıyor. AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde ise aynı ekmek 3 TL'ye satılıyor. Yine depremden etkilenen Kayseri'de ekmek 3,75 TL olarak satılırken Şanlıurfa'da 3 TL'den vatandaşa ekmek satışı yapılıyor.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Sözde hizmet için gelen CHP'li Belediyeler insanların yediği ekmeğe bile göz dikti. Hizmette sonuncu zamda şampiyon bir belediyemiz var. Un aynı, su aynı, şeker aynı ama Ankara'da ekmek diğer ekmek üreten belediyelere göre pahalı. Vatandaşa hizmet odaklı çalışan AK Partili belediyeler tarafından üretilen halk ekmek fiyatları 3,75 TL'yi geçmiyor. Devletimiz vatandaşların alın gücünü yükseltmek için büyük fedakârlıklar yaparken Yavaş, ilk zorlukta hemşerilerinin cebine el uzatıyor. Yüzyılın deprem felaketini yaşamış olan birçok belediyemiz maddi zorluklar geçirmesine rağmen Yavaş'tan daha insaflı bir yönetim anlayışına sahipler. Ankara'nın heba olan 4 buçuk yılına mı yanalım, yoksa beceriksizlikleri yüzünden vatandaşı soymaya çalıştıklarına mı engel olalım. İnşallah bugünler de geçecek. Ankara'mız yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak ve hizmette tekrar zirvede olacak.” şeklinde konuştu.