MSB'den terörle mücadele açıklamadı: Terör örgütü bitme noktasına geldi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir Albay Zeki Aktürk, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacaklarını belirten Aktürk, “Suriye’deki harekat bölgelerinde bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 5’i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir Albay Zeki Aktürk, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütü PKK’nın bitme noktasına geldiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da örgütün çok büyük kayıplar verdiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen basın brifinginde açıklamalarda bulunan Aktürk, şu bilgileri verdi:



Kararlılıkla devam edecek



Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 67 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 62’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 405’e ulaştı. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak. Gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan kahraman ordumuz; terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir. Ayrıca, başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de çok sayıda ve muhtelif cinste mühimmat ele geçirildi: 50 adet el bombası, 72 bin 40 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, bin 320 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 119 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, bin 588 adet Doçka mühimmatı, 154 adet RPG-7 sevk fişeği.



'Çok büyük kayıplar veriyorlar'



Terör örgütü PKK’nın bitme noktasına geldiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da örgütün çok büyük kayıplar verdiğini vurguladı. Kaynaklar, “Çok büyük darbe alıyor ve katılımlar çok azaldı, destek de azaldı. Onun için son aşamaya gelmiş durumda. Bu kapsamda bizim mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Yeni bir operasyon değil ama operasyon bölgelerimizde askeri mülahazalarla dönem dönem askeri sevkiyatlar, konuş yeri değişiklikleri yapılıyor, askeri isterler çerçevesinde gerekli olan bütün tedbirler alınıyor” dedi.



Sınır güvenliği



Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 179 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 9’u FETÖ mensubu olmak üzere 13’ü terör örgütü üyesidir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 931’e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 245’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 369 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 138 bin 11 oldu.