Kırklareli'de 852 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktığı yol, Türkiye'de tıkandı…Sınırları büyük bir titizlikle koruyan kolluk kuvvetleri, hem sığınmacılara hem de onları geçirmeye çalışanlara göz açtırmıyor.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde temmuz ayında denetimler yapıldı.Bu kapsamda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 852 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 14 organizatör de gözaltına alındı.Öte yandan, olaylarda kullanılan 13 araca ise el konuldu.